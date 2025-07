31 luglio 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 31 luglio. Angelo Bonelli e la soffiata per far arrestare Carla Zambelli, deputata brasiliana di origini italiane vicina a Jair Bolsonaro. Il leader di Avs indica all’Interpol dove si trova la brasiliana: «Svolto il mio dovere». L’opposto della Salis, fatta uscire di cella. Salvini: «La andrà a trovare in carcere».