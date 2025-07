Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Trump, prove di tregua (giovedì 3 luglio)

03 luglio 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 3 luglio. Difficile prevedere se i “venti di pace” che iniziano a soffiare in Medio Oriente, così come in Ucraina, si spegneranno sotto le bombe o se, invece, porteranno a una tregua concreta. Gli Usa, intanto, annuncia la decisione di inviare meno armi a Kiev. Mosca, dal canto suo, fa sapere che questa mossa americana contribuirà a rendere più vicina la fine della guerra.