Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Zelensky al vertice Nato (mercoledì 25 giugno)

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di mercoledì 25 giugno. Al centro del confronto della Nato sia la questione mediorientale che il conflitto in Ucraina. Non a caso nell’ultimo vertice rispunta anche il primo ministro ucraino Zelensky. Sa bene Kiev che, in questo particolare frangente, è fondamentale tenere i rapporti saldi con l’Occidente e dunque avere un ruolo centrale su quelli che sono i principali tavoli della diplomazia.