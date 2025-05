Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: la Cappella Sistina è stretta (domenica 4 maggio)

04 maggio 2025 a

a

a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 4 maggio. La Cappella Sistina sta prendendo la sua conformazione di seggio elettorale, un rito codificato che si svolge a ogni Conclave quanto meno dal 1878. Stavolta però c’è un problema da risolvere: dove mettere a sedere i 133 cardinali elettori? Mai come oggi l’assemblea chiamata a eleggere il successore di Pietro è stata così numerosa, di contro gli spazi della meravigliosa cappella michelangiolesca sono sempre gli stessi. Le opzioni al vaglio per questa affollatissima elezione sono state due: aggiungere dei banchi da addossare alla cancellata che divide quasi centralmente la Cappella Sistina oppure, come sembra si stia facendo nelle ultime ore, disporre diversi lunghi tavoli non più sui due lati ma uno dietro l’altro di fronte all’altare.