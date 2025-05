01 maggio 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 1 maggio. Arresto in flagranza per chi picchia i professori, educazione sessuale solo col consenso dei genitori, 5 in condotta e bocciatura per i bulli. Sono questi i principali provvedimenti approvati dal Consiglio dei ministri e illustrati dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.