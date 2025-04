Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Putin annuncia la tregua di Pasqua (domenica 20 aprile)

20 aprile 2025 a

Putin ha annunciato una tregua di Pasqua nel conflitto in Ucraina. Durante un incontro al Cremlino, il comandante in capo Supremo ha ascoltato un rapporto del capo di Stato maggiore delle forze armate russe, Valerij Gerasimov, sulla situazione sulla linea di contatto e ha annunciato che la parte russa cesserà tutte le azioni militari dalle 18 (le 17 italiane) del 19 aprile a mezzanotte del 21 aprile (le 23 in italiane). Ma Kiev non si fida.