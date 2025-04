18 aprile 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 18 aprile. Piazza Vittorio ormai è diventata una vetrina. La vera base operativa è via dell’Omo. Souvenir, articoli per la casa, scommesse, unghie, trucco e parrucco. Ma dai saloni per massaggi a luoghi di prostituzione il passo è breve.