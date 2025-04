Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: Trump-Xi, la guerra dei dazi (giovedì 10 aprile)

10 aprile 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di giovedì 10 aprile. Pausa di 90 giorni ai dazi reciproci, con un'aliquota solamente del 10%, per gli "oltre 75 Paesi" che hanno contattato gli Stati Uniti e che non hanno risposto alle tariffe Usa. Questo proprio nel momento in cui l'Unione Europea, dopo due mesi, aveva lanciato la sua prima risposta concreta. Se, quindi, con l’Europa la distanza sembra appianarsi, Pechino e Washington rimangono lontane anni luce. Infatti per i prodotti provenienti dalla Cina di Xi Jinping salgono "con effetto immediato" al 125%, in un'ulteriore escalation della guerra commerciale in corso con Pechino.