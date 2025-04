06 aprile 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di domenica 6 aprile. L’impatto negativo dei dazi non sembra scalfire le convinzioni del presidente statunitense Donald Trump: «Resistete, non sarà facile ma il risultato finale sarà storico. Renderò l’America di nuovo grande». Poi l’accusa a Pechino: «Ci ha trattato in modo insostenibilmente ingiusto, da zimbelli».