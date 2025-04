Il Tempo di Osho, la vignetta di oggi: von der Leyen e i dazi (venerdì 4 aprile)

04 aprile 2025 a

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di venerdì 4 aprile. È «un duro colpo all’economia mondiale», «l’incertezza si espanderà a spirale e scatenerà l’aumento del protezionismo», «le conseguenze saranno terribili per milioni di persone in tutto il mondo». Le parole della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, racchiudono tutta la preoccupazione dell’Ue e dei 27 Stati membri. Bruxelles, tuttavia, non vuole cadere nella tentazione di rispondere al 20% dei dazi annunciati da Trump sui prodotti europei importati negli Usa con misure altrettanto forti. La parola d’ordine per ora è negoziare ed evitare l’escalation.