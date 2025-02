24 febbraio 2025 a

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha detto che sarebbe stato disposto a «rinunciare» alla presidenza dell’Ucraina in cambio della pace con la Russia. «Sì, ne sarei felice, se è per la pace dell’Ucraina», ha detto Zelensky in conferenza stampa. «Se c’è bisogno che io lasci questa sedia, sono pronto a farlo, e posso anche scambiarla con l’adesione alla Nato per l’Ucraina». I suoi commenti sono arrivati dopo che il presidente Usa Donald Trump lo ha definito un «dittatore senza elezioni».