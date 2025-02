13 febbraio 2025 a

È durata quasi un’ora e mezzo la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il presidente degli Stati Uniti ha voluto dimostrare di essere colui che riuscirà a far sedere il suo omologo russo al tavolo delle trattative per la fine della guerra. «Abbiamo concordato di far iniziare immediatamente i negoziati ai nostri rispettivi team e inizieremo chiamando il presidente dell’Ucraina Zelensky, per informarlo della conversazione», ha fatto sapere Trump. Gli stessi temi sono stati discussi in una telefonata avvenuta poco dopo tra Trump e Volodymyr Zelensky.