Nella guerra dei dazi prima tregua di Trump. Sospesi quelli al Messico. Alla vigilia dell’entrata in vigore delle tariffe del 25% sulle merci, Donald parla con la presidente Sheinbaum e ottiene diecimila soldati alla frontiera. Telefonata in notturna con il canadese Trudeau. Rabbia nel Paese per i dazi imposti da Trump. I tifosi dei Toronto Raptors hanno fischiato l'inno americano prima della partita di basket Nba con i Los Angeles Clippers.