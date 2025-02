01 febbraio 2025 a

Sono arrivati da tutta Italia e dal resto del mondo i 632 giovani volontari del Servizio civile universale che avranno il compito di assistere i pellegrini durante i grandi eventi del Giubileo, ma questa mole di persone accorsa per l’Anno Santo non ha ancora a disposizione tutti i servizi che il Comune avrebbe dovuto assicurare. Ad esempio i bagni pubblici. Forza Italia ha censito a gennaio 57 «vespasiani», di cui solo 30 in funzione, e i lavori di ristrutturazione vanno a rilento. Il confronto con le altre città europee, come Parigi e Vienna, è impietoso.