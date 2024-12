19 dicembre 2024 a

La speleologa Ottavia Piana è fuori dalla grotta nell'Abisso Bueno Fonteno. In salvo grazie a 159 operatori. La 32enne ha traumi alle vertebre e alle costole, fratture alle ossa facciali e a un ginocchio ed è stata trasferita in elicottero all'ospedale di Bergamo. Una storia a lieto fine e secondo salvataggio per la donna in due anni.