18 dicembre 2024 a

a

a

Donald Trump in vendita. Per partecipare all’insediamento del Presidente il 20 gennaio a Washington basta pagare. Minimo cinquantamila dollari. Ma per avere davvero accesso esclusivo a tutti gli eventi della giornata e viverli da vicino con The Donald, il suo vice e le rispettive mogli, l’importo sale a due milioni.