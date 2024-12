11 dicembre 2024 a

Finisce la fase di sperimentazione e da oggi Cerbero diventa operativo nelle strade della Capitale per controllare le “leggerezze” di chi si mette al volante, multando tutte le infrazioni al nuovo codice della strada. Finita la sperimentazione e risolti tutti i problemi tecnici: i dispositivo non riusciva a dialogare con il sistema centrale. Troppi dati in contemporanea, ora però può tornare in strada.