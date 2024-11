28 novembre 2024 a

Venti anni con il dito puntato, per manifestare la convinzione che Silvio Berlusconi, l'uomo che ha inventato il centrodestra italiano, non era altro che una testa di legno al servizio della mafia. Un’accusa infamante, priva di ogni fondamento. Durante la sua audizione in Commissione Antimafia Michele Santoro ha pronunciato parole chiare e inequivocabili: “Continuare a dire che Berlusconi è autore delle stragi è una versione grottesca”.