28 ottobre 2024 a

a

a

Liguria sott’acqua per la prima giornata elettorale. Alle 19 di ieri aveva votato il 30,19%, in calo rispetto al 2020. Il maltempo ha pesato soprattutto a Savona e a Imperia. L’affluenza in calo aiuta Orlando. Renzi e Genova decisivi.