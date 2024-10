25 ottobre 2024 a

Ai tombini otturati ci pensano i romani. Tutti a spalare plastica. Un tratto di via Boccea ieri mattina è finito sott’acqua, a quanto pare per un tombino completamente ostruito, tanto che i cittadini si sono (letteralmente) tirati su le maniche per svuotarlo da soli, tirando fuori melma e un grande quantità di plastica.