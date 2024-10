24 ottobre 2024 a

a

a

Una carica lunga appena 10 giorni. Tanto è durato il ruolo di Francesco Spano a capo di gabinetto del ministero della Cultura. Nominato lo scorso 14 ottobre dal ministro Alessandro Giuli, Spano si è dimesso ieri per «il contesto venutosi a creare, non privo di sgradevoli attacchi personali», che «non mi consente più di mantenere quella serenità di pensiero che è necessaria per svolgere questo ruolo così importante».