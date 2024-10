15 ottobre 2024 a

I primi migranti salpati dalle coste africane della Tripolitania, e inizialmente diretti in Italia, stanno andando nei due centri aperti dal governo italiano in Albania. Si trovano a bordo della nave della Marina Militare Libra. L’attracco nel porto di Shengjin è previsto al massimo per domani mattina. La sinistra lo definisce uno «spreco gigantesco», pari a circa 800 milioni di euro.