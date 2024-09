27 settembre 2024 a

a

a

Sarà stato lo sciopero della settimana scorsa che ha completamente paralizzato la Capitale a impensierire le autorità su quanto potrebbe accadere durante i maggiori eventi del Giubileo, ormai alle porte. Così la Commissione di garanzia, in accordo con Palazzo Chigi e il sindaco Roberto Gualtieri ha «precettato» le date degli eventi più importanti nelle quali non si potranno incrociare le braccia. Almeno nei settori strategici, vale a dire trasporti, rifiuti, sanità e sicurezza. Una prima «grazia», è il caso di dire, che arriva in anticipo sull’Anno Santo e in una città già messa in ginocchio da caniteri e trasporti a singhiozzo. Senza considerare che finisce sott’acqua ad ogni pioggia. E mentre si corre contro il tempo monta la polemica sulla proposta di aumentare i biglietti Atac a 2,50 euro per i turisti.