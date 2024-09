24 settembre 2024 a

Quella tra Kamala Harris e Donald Trump è la corsa più serrata per la Casa Bianca degli ultimi 60 anni. Sarà per questo che la vicepresidente degli Stati Uniti ha chiesto di nuovo al tycoon di accettare un secondo confronto tv, proposto da Cnn per il 23 ottobre. “Sali con me sul facciamo un altro dibattito, c’è ancora altro di cui parlare”. Ma Trump non ci sente.