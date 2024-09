01 settembre 2024 a

Il tour di Ilaria Salis nei penitenziari (ma non va in quello di Budapest). A fine agosto è andata a San Vittore a Milano. Poi a Reggio Calabria per trovare un detenuto accusato di scafismo e un presunto terrorista in cella ad Alessandria. Un’azione politica di carcere in carcere e di cella in cella.