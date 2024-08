29 agosto 2024 a

Carlo Calenda copia Matteo Renzi e guarda al Pd. Ma tratta pure con Antonio Tajani. Ed è gelo. Il leader di Azione non accetta di arrivare dietro all'ex socio nel campo largo e strizza l’occhio a Forza Italia per pesarsi nel campo largo di Elly Schlein. Ma tra i dem in molti non lo vogliono neanche vedere.