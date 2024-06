18 giugno 2024 a

Bufera in Vaticano, Papa Francesco finisce sotto accusa all’Onu. Il Pontefice nel mirino per via delle intercettazioni illegali sul finanziere Mincione captate nella vicenda del palazzo di Londra. La clamorosa rivelazione, che manda in subbuglio la Chiesa, è arrivata del quotidiano londinese Telegraph.