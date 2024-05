26 maggio 2024 a

Alla vigilia del Giro d’Italia, che oggi attraverserà le strade del centro, il Comune ha cercato di non farsi cogliere in fallo, tanto che ieri lungo il percorso di gara la situazione era tutto sommato migliore rispetto al solito: più pulizia, prati tagliati, come al Circo Massimo o in zona Terme di Caracalla, e pochi sacchi di rifiuti lasciati a terra. Segno, questo, di un passaggio più frequente delle squadre di raccolta rifiuti. Ma è bastato spostare lo sguardo un po’ più in là - dove potrebbe poggiarsi oggi quello degli spettatori del Giro - per rendersi conto che lo stato di degrado denunciato da monsignor Fisichella in vista del Giubileo è ben lungi dall’essere risolto.