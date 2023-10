19 ottobre 2023 a

Piazza Venezia sarà rivoluzionata ed è caos a causa dei lavori. Da sabato si transiterà solo di fronte al palazzo delle Generali ed è stato istituito il doppio senso di marcia. Le modifiche al traffico saranno attuate per consentire i lavori della metro C: in particolare ci saranno due semafori pedonali, con i bus che verranno deviati e alcune fermate soppresse.