Al Colosseo via al biglietto nominale. Parte domani il nuovo sistema anti-bagarinaggio per Palatino, Fori e Anfiteatro Flavio. L’introduzione era stata annunciata il 20 settembre dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Le casse diventano sei in largo della Salaria Vecchia. Raddoppiati i tagliandi ai botteghini.