Sarà ancora il caso scommesse a scandire la settimana del calcio, con il campionato in pausa e la Nazionale giocoforza messa in ombra dalle vicende extracampo. Tifosi e addetti ai lavori si interrogano sui nomi, quelli di una decina di calciatori che sarebbero emersi dall’attività degli inquirenti, al momento però sotto i riflettori restano Fagioli, Zaniolo e Tonali come primi tasselli di un domino. Per tutti e tre la parola passa alla difesa: dopo quella del centrocampista bianconero saranno ascoltati anche gli altri due indagati.