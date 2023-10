08 ottobre 2023 a

Manifestazione a Roma della Cgil, per il segretario Maurizio Landini la priorità è non toccare la Costituzione. Difesa del lavoro? Gli slogan sono altri: no all’Autonomia, sì a migranti, stop alle armi. E spunta pure Elly Schlein che salta subito sul carro: «Il Pd c’è».