Niente scherzi. Bivio per l’Italia, che stasera deve battere l’Ucraina nella sfida di Milano valida per le qualificazioni agli Europei del 2024. Luciano Spalletti annuncia in conferenza: “Due cambi forzati e confermo Donnarumma. Abbiamo tanta pressione sulle spalle ma dobbiamo farcela”. La Nazionale si gioca tutto.