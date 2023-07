26 luglio 2023 a

Aumentano i prezzi dei carburanti alla vigila dell'atteso esodo estivo per le vacanze. È il secondo balzo consecutivo per le quotazioni dei prodotti raffinati, che sta portando a un nuovo giro di rialzi sui listini dei maggiori marchi per benzina e diesel. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, con un lieve rialzo per le pompe bianche e la benzina in modalità «servito» che tocca quota 2 euro/litro.