02 luglio 2023

Altra mazzata sul Pd di Elly Schlein. Secondo l'ultimo sondaggio politico Ipsos, se si votasse domani alle politiche i Dem si attesterebbero solo al 19,4% dei consensi. Sotto lo psicologico venti per cento. In caduta libera, dopo aver perso un punto percentuale esatto in appena trenta giorni. È questo il vero "effetto Schlein".