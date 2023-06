29 giugno 2023 a

Lula boccia Italia e Francia dal punto di vista culinario. "Ai pranzi ufficiali tutto è piccolo e limitato. Non c’è un grande vassoio in cui puoi scegliere e avere quel che desideri. Ho bisogno della quantità, sarà pure ingordigia ma mi piace la quantità" le parole pronunciate dal presidente del Brasile dopo la visita in Europa e le tappe al Quirinale e all'Eliseo.