11 giugno 2023 a

a

a

Il Gay Pride a Roma si trasforma in una sfilata del Pd e della sinistra. Al corteo erano presenti Elly Schlein, Roberto Gualtieri e Nicola Zingaretti: una presenza che ha trasformato una manifestazione in un comizio. E come prevedibile non sono mancati gli slogan contro il governo guidato da Giorgia Meloni, dando così ragione a Francesco Rocca che aveva tolto il patrocinio.