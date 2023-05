13 maggio 2023 a

a

a

"La nascita dei figli è l'indicatore principale per misurare la speranza di un popolo. Se ne nascono pochi vuol dire che c'è poca speranza. E questo non ha solo ricadute dal punto di vista economico e sociale, ma mina la fiducia nell'avvenire". È il monito di Papa Francesco che risuona nell'auditorium della Conciliazione di Roma, dove oggi si sono chiusi gli Stati generali della Natalità. "Santità, amiamo le nostre famiglie, amiamo la nostra patria, crediamo nel nostro futuro e faremo fino in fondo la nostra parte", la risposta della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con lui sul palco.