Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è andato a trovare i giovani universitari accampati alla Sapienza contro il caro affitti e lo ha fatto alla vigilia dell’incontro in Campidoglio dei "Movimenti per il diritto all’abitare" sulla bozza definitiva del nuovo Piano casa, ormai di imminente votazione. Quello delle famose "chat" tra l’assessore capitolino Tobia Zevi e il leader dei movimenti di sinistra specializzati nell’occupazione abusiva di immobili, Luca Fagiano. La doppia faccia di un Pd sin troppo nota ai collettivi romani che, non a caso, hanno contestato la segretaria Elly Schlein ieri "in passerella" a La Sapienza