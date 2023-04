24 aprile 2023 a

Luigi Di Maio sarà il nuovo rappresentante speciale dell’Unione europea per il Golfo. Uno stipendio da 12 mila euro netti al mese, immunità diplomatica con tanto di passaporto e rimborsi per lo staff. Niente male per uno che rischiava di rimanere disoccupato dopo la disfatta del suo «partitino» alle ultime politiche. La decisione è stata dell’Alto rappresentante Ue Josep Borrell che «dopo un’attenta riflessione» ha ritenuto l’ex ministro degli Esteri italiano come «il candidato più adatto».