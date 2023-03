30 marzo 2023 a

Prima visita all'estero per Re Carlo da quando è salito al trono raccogliendo l'eredità della Regina Elisabetta. In compagnia della consorte Camilla Parker-Bowles il monarca è volato in Germania, sbarcano a Berlino per cercare di ricucire i rapporti con l'Unione Europea, con il tentativo di aprire un nuovo capitolo di dialogo a sei anni di distanza dalla Brexit.