29 marzo 2023 a

Dal 2035 non si potranno immatricolare nell’Unione europea auto con motori diesel o benzina. Si salvano i combustibili sintetici, come chiesto dalla Germania. E vengono esclusi i biocarburanti come chiesto dall'Italia che si è astenuta. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha spiegato: «Non è stata una sconfitta, perché la posizione dell’Italia nel biennio» di negoziati «è stata quella di dire "non possiamo porre fine" ai motori termici proprio per la nostra caratteristica industriale; l’obiettivo era di avere i motori endotermici». Ora la sfida del governo è convincere la Commissione che i biocarburanti sono a zero emissioni, tanto quanto gli e-fuel.