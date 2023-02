23 febbraio 2023 a

Luciano Nobili riesce ad entrare in Consiglio regionale. Dopo le elezioni per la Regione Lazio l'ex deputato e coordinatore laziale di Italia Viva ha chiesto il riconteggio dei voti, sorpassando Pierluca Dionisi: Nobili era dietro di 32 preferenze ma ha recuperato 139 voti, mentre Dionisi è riuscito ad ottenerne solo 76 in più. Così si è materializzato il sorpasso.