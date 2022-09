20 settembre 2022 a

Una massa infinita di persone e chilometri delle strade di Londra gremiti dalla folla che ha voluto salutare per l'ultima volta la Regina Elisabetta II. Dopo undici giorni dalla morte si è concluso il lungo rituale per la scomparsa della sovrana, sepolta nella cappella di San Giorgio a Windsor: riposerà per sempre accanto al marito Filippo.