Tutte le giravolte di Conte-mister Zelig. Da premier era l'alfiere della "forza tranquilla". Ora evoca guerre civili contro chi tocca il Reddito di cittadinanza. Senza contare che esulta per l'Ucraina ma non vuole darle le armi e dice no alle ammucchiate dopo aver governato con chiunque.