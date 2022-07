14 luglio 2022 a

Giuseppe Conte si gioca tutto e sfida Mario Draghi. Il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato che i senatori grillini non parteciperanno al voto in Senato sulla fiducia al dl Aiuti, scatenando quella che per molti sarà una crisi di governo. Il presidente del Consiglio è pronto a mettersi nelle mani di Sergio Mattarella dopo lo strappo.

