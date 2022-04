29 aprile 2022 a

a

a

Mascherine al chiuso, scatta la proroga a metà. Dal primo maggio non sarà più obbligatorie indossarle tranne che in alcuni casi come sui mezzi di trasporto pubblici e di lunga percorrenza, al cinema, a teatro, per degli eventi sportivi e gli spettacoli. Sul posto di lavoro sono solo raccomandate.

