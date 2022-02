18 febbraio 2022 a

Spese folli per buttare le mascherine farlocche dell'ex commissario Domenico Arcuri. Il generale Figliuolo ha speso 313mila euro al mese per tenerle nei magazzini: adesso paga 700mila euro alla società milanese A2A per smaltirle.

