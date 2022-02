13 febbraio 2022 a

A Roma saranno buttati 10 milioni di euro in tre anni per monitorare l'asfalto della grande viabilità. L'appalto anti-buche è stato vinto dalla ditta Avr-Spa che ha solo compiti di monitoraggio per 800 chilometri di strade. Dopo i controlli che succederà? Qualcuno interverrà e tapperà i crateri del manto stradale?

