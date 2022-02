07 febbraio 2022 a

La partita del Quirinale e i conseguenti strascichi sulla coalizione di centrodestra non sono ancora stati superati. Giorgia Meloni, Matteo Salvini ed Antonio Tajani continuano a lanciarsi frecciatine a distanza e per ora non riescono a rimettere insieme i cocci rotti per colpa della rielezione di Sergio Mattarella.

